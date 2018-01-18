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فكر دينى

مصطفى حجازي: لا نجاة لنا إلا بالوعي

الخميس 18/يناير/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
محمد صبري - محمد شحتة -أمل فوزي - إيمان طلعت
قال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن 100 عام من الدهشة تكفى، وعلينا التوقف عنها، فتجليات الغفلة والتاريخ لا تحمى المندهشين، متابعا: "كم من صخرة احتلال أُزيحت، وتبقى بعدها وجهة المستقبل غائبة، فطريق التعليم والتنوير طويل والسير فيه واجب" .

وأضاف "حجازى"، فى كلمته بالجلسة الأولى فى ثانى أيام مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، اليوم الخميس، أنه لن يستقيم لنا أمر ولن نحصل على حقوقنا فى القدس إلا إذا وعينا بحالنا وتصدينا لقضايانا المصيرية، لهذا علينا أن نعى فروضنا الحضارية، فلا نجاة إلا بالوعى، نحن الآن فى لحظة فارقة، لحظة يُعاد فيها طرح فلسفة مؤسسات العصور تتغير فيه الحقائق قبل الخرائط، مختتما كلمته بالقول: "فى هيكل عالمنا القادم لا يستطيع أحد تصور شكله الآن، مائة سنة من الدهشة تكفى، فالقدس والأقصى، وقبلهما عالمنا، لا يحتاجون دموعنا، وإنما يحتاجون عقولا تعرف المستقبل".

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