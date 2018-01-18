معاون وزير الشباب : "مصر بتاعت كل الناس وليست ملكا لحكومة أو رئيس" .. فيديو

قال يوسف الوردانى، معاون وزير الشباب والرياضة، إن بناء دولة مصر الحديثة يقوم على 3 محاور رئيسية أولها تحقيق التنمية وضمان درجة كبيرة من الاستقرار الأمنى والحفاظ على استقلال القضاء الوطنى لاستعادة المكانة الدولية لمصر، لافتًا إلى أن مشاركة شريحة كبيرة من الشباب دليل على تضافر الجهود.



وأضاف الوردانى خلال حديثه ببرنامج " صباح أون" المذاع على فضائية " أون لايف"، أن "مصر بتاعت كل الناس ومش بتاعت حكومة أو رئيس"، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث على توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب، من خلال مشروعات قومية ومشروعات صغيرة.



وأوضح أن معدل البطالة انخفض إلى 11.4، مفيدًا بأنه تم تمويل 200 مليار جنيه من البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، بالإضافة إلى توفير 245 ألف وحدة إسكان اجتماعى للشباب.