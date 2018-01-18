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ثقافة

"الأعلى للثقافة" ناعيا صبري موسى : ترك بصمته في مختلف أشكال الإبداع

الخميس 18/يناير/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نعي المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور حاتم ربيع، الكاتب الروائي والصحفي الكبير صبري موسى، الذي وافته المنية، فجر اليوم عن عمر يناهز الـ٨٥ عامًا.

وقال الدكتور حاتم ربيع، إن رحيل واحدا من أهم الكتاب يعد خسارة كبيرة، فمن ينسى سيناريو فيلم (البوسطجي) الذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية، بالإضافة لفيلم الشيماء وغيرهم الكثير والكثير.

وأضاف ربيع أن صاحب فساد الأمكنة ترك بصمته في مختلف أشكال الإبداع فقد كتب أدب الرحلات والرواية والقصة القصيرة وغيرها من أعماله التي ستظل قيمة كبيرة تحتذي بها أجيال وأجيال، ناعيًا "رحم الله الفقيد الكبير وألهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

يذكر أن الراحل قد عمل مقررا للجنة القصة بالمجلس، ومن أشهر الجوائز التي حصل عليها جائزة بيجاسوس عام ١٩٧٨ وجائزة الدولة التقديرية عام ٢٠٠٣.

ومن أهم أعماله "فساد الأمكنة"، "دموع بلا خطايا"، "أدم يصرخ وحواء تستغيث"، "قلوب تتوجع".

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