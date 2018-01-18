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«بث مباشر».. السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية

الخميس 18/يناير/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
مي فهمي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، بقصر الاتحادية توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

وكان قد انطلقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جلسة المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين.

وبحث الرئيس السيسي وديسالين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا إلى وسائل الإعلام عقب المباحثات.

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