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أخبار العالم

البيت الأبيض : أمير الكويت يستعرض مع ترامب تطورات الأزمة الخليجية

الخميس 18/يناير/2018 - 11:53 ص
ارشيفية
ارشيفية
اميرة سالم ووكالات
أكدت وسائل الاعلام الكويتية ان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترامب، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

ووفق وكالة الانباء " كونا " فان البيت الأبيض أعلن في بيان أن ترامب هنأ الأمير بمقعد الكويت الجديد في مجلس الأمن الدولي، وشكره على دوره لتشجيع وتعزيز الوحدة في منطقة الخليج ؛ مشيرة الى ان أمير الكويت أطلع ترامب على آخر التطورات المتعلقة بالخلاف الخليجي، وأكدا على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التهديدات الإقليمية.

وأشارت كونا الى ان الجانبين بحثا المجالات التى يمكن للولايات المتحدة والكويت زيادة التعاون فيها، خصوصا ما يتعلق بالقضايا الأمنية والاقتصادية.

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