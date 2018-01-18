وصفة نتائجها فورية تخلصك من الكرش بملعقة واحدة

تسعين دوما إلى إرتداء الملابس الواسعة لإخفاء الكرش مما يصيبك بالأحباط إليك وصفة نتائجها فورية لأنقاص الوزن وحرق الدهون يقدمها موقع هيلث الأمريكى لا تترددى فى تجربتها فهى مثالية لتخلصك من الكرش سريعًا.



كل ما تحتاجين ..



125 جرامًا من الفجل

3 حبات من الليمون الحامض العضوي

4ملاعق صغيرة من العسل

ملعقتان صغيرتان من القرفة

قطعة من الزنجبيل



طريقة تحضير:

فى الكبة قومى بطحن الفجل مع الزنجبيل والليمون ثم أضيفي العسل والقرفة على المزيج واخلطي المكونات جيدًا.

ضعي الخليط في وعاء زجاجي مغلق في الثلاجة

تناولي ملعقة صغيرة من الخليط مرتين في اليوم مع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أسابيع ثم استريحي لمدة أسبوع قبل تكرار هذه العملية للحصول على النتائج السليمة.

