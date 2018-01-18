السفير الروسي في واشنطن: ترامب لم يتخل عن هدف تحسين العلاقات مع موسكو

أعرب السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخل عن هدف تحسين العلاقات الروسية الأمريكية.





وقال أنطونوف لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي جاء إلى السلطة بمزاج تحسين العلاقات الثنائية، وأنني واثق من أن رئيس الولايات المتحدة لم يتخل عن هذا الهدف".





وأضاف أن ترامب لم يتمكن من تحقيق خططه لتحسين العلاقات مع روسيا لأن هذه العلاقات أصبحت رهينة للصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة"، واصفا هذه العلاقات بأنها في حالة تدهور.





وأكد أنه على خلفية الهستيريا المناهضة لروسيا، التي اجتاحت واشنطن، واصل خصومنا ترويج مزاعم وهمية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وتابع قائلا:" تحت هذه الذريعة، أقر الكونجرس في الصيف الماضي قانون عقوبات ضد روسيا واضطر ترامب للتوقيع عليه، ثم كانت هناك مصادرة غير قانونية للممتلكات الدبلوماسية مع التفتيش اللاحق وإزالة الأعلام الوطنية لروسيا وانتهاك حقوق وسائل الإعلام الروسية، التي تم إجبارها على التسجيل كعملاء أجانب وتجريدها من الاعتماد في الكونجرس، كما تفاقمت مشاكل التأشيرات".