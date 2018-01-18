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أخبار العالم

أنقرة: سننسق مع روسيا وإيران في عملية عفرين

الخميس 18/يناير/2018 - 11:53 ص
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
أحمد محرم
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن قوات بلاده ستتدخل في بلدتي عفرين ومنبج الحدوديتين السوريتين لمنع تواجد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، مضيفًا "قلت لواشنطن إننا لا نريد المواجهة مع الحليف هناك".

وأوضح جاويش أوغلو أن الجيش التركي سينسق تحركاته مع روسيا وإيران، خلال عمليته العسكرية المرتقبة في بلدتي عفرين ومنبج على الجانب السوري من الحدود مع تركيا.

وتابع جاويش أوغلو أنه لا بد من وقف تقدم قوات الجيش النظامي السوري في إدلب.

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