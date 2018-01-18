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اقتصاد

الذهب يتراجع 4 جنيهات مع صعود الدولار .. اليوم

الخميس 18/يناير/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
آية الجارحي
تراجع الذهب عالميا اليوم الخميس مسجلًا أدنى مستوياته في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

وفي السوق المحلي ، تراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 4 جنيهات، حيث وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 558 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سعر 651 جنيهًا للجرام.

وسجّل الذهب عيار 14 سعر 435 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سجّل 744 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5208 جنيهات.

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