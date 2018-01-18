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الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية .. فيديو

الخميس 18/يناير/2018 - 11:54 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، في إطار التعاون بين البلدين، وذلك على هامش انعقاد جلسة المباحثات التي عقدت بين الجانبين صباح اليوم الخميس.

ووقع الجانبين المصري والاثيوبي، مذكرات تفاهم، في كلا من في مجال التعاون الصناعي، وأيضا مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية والدبلوماسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم، حول أعمال اللجنة الاثيوبية المصرية المشتركة.

وبحث الرئيس السيسي وديسالين سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا إلى وسائل الإعلام، عقب انتهاء توقيع الاتفاقيات.

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