السلطات الألمانية تحذر المواطنين من قرب هبوب عاصفة ثلجية جديدة

حذرت السلطات الألمانية ، اليوم الخميس ، المواطنين خاصة في غرب وشمال البلاد من قرب هبوب عاصفة ثلجية جديدة قادمة من الغرب، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة برياح عاتية وأمطار وتساقط كثيف للثلوج.



وحثت السلطات - في بيان نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - المواطنين على عدم مغادرة منازلهم قدر الإمكان، فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية أن العديد من القطارات ستخفض سرعتها بسبب العاصفة، كما سيتم إرجاء مواعيد بعض الرحلات.

وأشارت الشبكة إلى أن المدارس في العديد من المناطق الألمانية واصلت إغلاق أبوابها بسبب موجة البرد القارس التي تعصف بالبلاد.