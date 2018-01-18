ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السلطات الألمانية تحذر المواطنين من قرب هبوب عاصفة ثلجية جديدة

الخميس 18/يناير/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
ا ش ا
حذرت السلطات الألمانية ، اليوم الخميس ، المواطنين خاصة في غرب وشمال البلاد من قرب هبوب عاصفة ثلجية جديدة قادمة من الغرب، ومن المتوقع أن تكون مصحوبة برياح عاتية وأمطار وتساقط كثيف للثلوج.

وحثت السلطات - في بيان نقلته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - المواطنين على عدم مغادرة منازلهم قدر الإمكان، فيما أعلنت هيئة السكك الحديدية أن العديد من القطارات ستخفض سرعتها بسبب العاصفة، كما سيتم إرجاء مواعيد بعض الرحلات.
وأشارت الشبكة إلى أن المدارس في العديد من المناطق الألمانية واصلت إغلاق أبوابها بسبب موجة البرد القارس التي تعصف بالبلاد.

ترشيحاتنا

أمن الإسكندرية يضبط 5 أشخاص اخترقوا حسابات بنك أمريكي

الحلم يتحقق غرب بورسعيد ليقود قاطرة التنمية فى مصر.. «ظهر» أكبر اكتشاف لحقل غاز فى البحر المتوسط.. صور

«الحاج علي» نائبا عن وزيرة الثقافة في جنازة الروائي صبرى موسى

الإفتاء: كتابة اسم الله على الطلبات الحكومية حرام شرعا

أبو العينين: اتحاد التحكيم العربي طمأنة للمستثمرين وفائدة لأمتنا.. فيديو

اللبنانية ريتا حرب تتستر على فضائح شقيقتها في «أول نظرة»

رئيس "القيم" يكشف أسباب اختيار أيمن يونس وصلاحيات اللجنة

إصابة أستاذة جامعية بانهيار بعد توقيفها للاشتباه بمطار القاهرة

عيد الشرطة الـ ٦٦ .. شاهد أحدث الأجهزة والسيارات التي يستخدمها الأمن العام

15 سببا يجعلك تتناول القلقاس يوميا

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا

يهودي معارض: نصلي من أجل نجاح مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين وهالة صدقي تشاركان في احتفالية فنية بأسيوط لدعم ترشح الرئيس السيسي .. صور

GAC تعلن عن نفسها بقوة فى ديترويت بالكشف عن سيارتها الاختبارية Enverge .. صور

شاهد .. تطبيق "بيئة" يرفع شعار "اشتريها بدل ما ترميها" .. فيديو وصور

ضبط شاب يرتدي النقاب لخطف الأطفال بالخانكة .. صور

إطلالة مغربية جديدة لـ"بسمة بوسيل" زوجة تامر حسني ..صور

فيديو

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية .. فيديو
معاون وزير الشباب : "مصر بتاعت كل الناس وليست ملكا لحكومة أو رئيس" .. فيديو
عيد الشرطة الـ66 .. شاهد جهود شرطة المسطحات في تأمين المواطنين
بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لنصرة القدس
ماجد المصري لـ «صدى البلد»: صوتي لـ «الرئيس السيسي»

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟