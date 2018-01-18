تركيا: سنتدخل في عفرين بسوريا وارتيابنا من أمريكا قائم

قالت تركيا اليوم الخميس إنها ستتدخل في منطقتي عفرين ومنبج في سوريا للتصدي لخطر فصيل كردي مضيفة أن ارتيابها من الولايات المتحدة قائم.



وأثار دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية غضب تركيا ولا سيما بعد أن قال التحالف بقيادة واشنطن إنه سيساعد في تشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألفا بينهم أفراد من وحدات حماية الشعب.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأربعاء إنه التقى بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لتوضيح المسألة التي "أسيء طرحها".



لكن تشاووش أوغلو أبلغ شبكة (سي.إن.إن ترك) في مقابلة اليوم أن تركيا ستتدخل في عفرين ومنبج للتصدي لوحدات حماية الشعب وأن ارتيابها في واشنطن قائم.