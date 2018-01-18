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جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية وتوعوية لعزبة الهجانة

الخميس 18/يناير/2018 - 11:59 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أطلقت جامعة الأزهر اليوم قافلة طبية وتنموية الأحد المقبل إلى منطقة عزبة الهجانة ، برعاية الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ،والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وأ.د عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة وذلك لإجراء الكشوفات الطبية على الأهالي وتقديم الأدوية اللازمة لهم.

يشارك في القافلة، أطباء من مستشفيات الجامعة فى تخصصات: "الجراحة، الأطفال، الرمد، العظام، النساء والتوليد، الباطنة، القلب والأوعية الدموية، مسالك "، بالإضافة إلى تقديم القافلة لخدمة التحويل لمستشفيات الجامعة للحالات التي تحتاج لإجراء عمليات.

ومن المقرر أن تشهد القافلة إقامة ندوات توعوية ودينية إضافة إلى لجنة فتوى للرد على أسئلة المواطنين واستفساراتهم، كما ستشهد القافلة أيضًا إجراء اختبارات محو الأمية لمن يجيدوا القراءة والكتابة وتوزيع بعض الإعانات والمساعدات العينية.

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