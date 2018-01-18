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محافظات

تحرير 13600 توكيل لدعم "السيسي" بشهر عقاري الغربية

الخميس 18/يناير/2018 - 11:47 م
صدى البلد
محمد عبد الخالق
شهدت مكاتب الشهر العقاري بقري ومراكز محافظة الغربية اليوم تحرير 13600 توكيل لدعم ترشح عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية مقابل تحرير 2456 توكيلا لمنافسيه على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

كما واصلت الحملات الشعبية الداعمة لترشح "السيسي" وعلى رأسها حملة علشان نبنيها وحملة بكرة بينا أحلي وحملة كلنا معاك من أجل مصر تذليل أي عقبات تواجه المواطنين داخل مكاتب الشهر العقاري بقري ومراكز المحافظة.

وفى المقابل وجهت اللجنة الوطنية المشرفة على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها نهاية شهر مارس القادم مسئولي الشهر العقاري بضرورة إيجاد حلول بديلة لازمة سقوط شبكات الإنترنت وكثر تعطل أجهزة الحواس الآلية.

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