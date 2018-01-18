موجز نجوم تركيا: عرض "فداء الروح" لبوراك أوزجفيت وكرم بورسين 6 أبريل.. ومريم أوزرلي تواجه أزمة كبيرة.. و"قيامة ارطغرل" يتصدر نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في تركيا

مريم أوزرلي تواجه أزمة كبيرة

عرض "فداء الروح" لبوراك اوزجفيت وكرم بورسين 6 أبريل

"قيامة ارطغرل" يتصدر نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في تركيا

ثنائي تركيا يتشاجران أمام الجمهور

ديلان دينيز تجري عملية تجميل

عرض "فداء الروح" لبوراك اوزجفيت وكرم بورسين 6 أبريل

"قيامة ارطغرل" يتصدر نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في تركيا

مريم أوزرلي تواجه أزمة كبيرة

ثنائي تركيا يتشاجران أمام الجمهور

ديلان دينيز تجري عملية تجميل

هذه جولتنا اليومية السريعة مع مجموعة من أهم أخبار نجوم الدراما التركية الذين حققوا نجاحا كبيرا في العالم العربي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.حددت الشركة المنتجة موعد عرض الفيلم التركي "فداء الروح"، الذي يقوم ببطولته النجمان بوراك اوزجفيت وكرم بورسين يوم 6 أبريل المقبل.ومن المنتظر أن يحقق الفيلم نجاحا كبيرا وإيرادات عالية نظرا لما يتمتع به أبطاله من جماهيرية طاغية، بسبب وسامتهما وأعمالهما الدرامية الرومانسية.تصدر مسلسل "قيامة ارطغرل" نسب الأعمال الأعلى مشاهدة في تركيا امس الاربعاء الموافق 17 يناير.وحل في المركز الثاني مسلسل "مريم"، أما مسلسل "خطايا ابى" فتراجع إلى المركز الثالث في نسب المشاهدة الأعلى بين المسلسلات التركية.نشر موقع gecce التركي تقريرا يؤكد أن الشركة المسئولة عن إدارة أعمال النجمة التركية مريم أوزرلي والتي اشتهرت في الوطن العربي بشخصية السلطانة هيام قامت بفسخ تعاقدها معها بسبب إصرارها على نشر صور لها من خلال حسابها على موقع إنستجرام وهي بالبانيو او مستيقظة من النوم .وكانت الشركة حذرت مريم من نشر هذه النوعية من الصور لانها تقلل من مكانتها الفنية ونجوميتها.مريم أوزرلي اشتهرت في الوطن العربي بشخصية السلطانة هيام وأصبحت خلال السنوات الأخيرة من أهم النجمات في تركيا.تشاجرت الممثلة ميرفي شاجيران مع حبيبها الممثل علي بوراك جيلان، أثناء مشاهدتهما مسرحية "الثمن" بأحد المراكز الثقافية التركية مساء أمس.الثنائي كان واضحًا عليه البرود في البداية، ولكن سرعان ما بدأ النقاش يحتدم بينهما، وعلا صوت "ميرفى"، ما أدى إلى مغادرة "جيلان" المسرح وهو غاضب.ووجه أحد المراسلين الصحفيين ممن شاهدوا الشجار، سؤالًا إلى بوراك جيلان قائلًا له: لماذا تشاجرتما؟ فرد غاضبا "هذا أمر يخصنا ولا يهم أي أحدا غيرنا".كشف أحد التقارير التركية أن الممثلة الشابة ديلان دينيز، نجمة مسلسلي "الحفرة" و"بنات شمس" خضعت لعملية تجميل لتكبير الصدر بالسليكون.وأكد التقرير أن النجمة التركية، التي تبلغ من العمر 26 عاما، سبق أن شاركت قبل إجراء العملية في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2014، وكانت تبلغ من العمر حينها 22 عاما، ولكنها قبل البدء في تصوير مسلسلها "الحفرة"، قامت بالخضوع لعملية سليكون من أجل تكبير صدرها.