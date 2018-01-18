10 طرق لتنظيف الأواني.. تعرفى عليها

للأدوات المنزلية عناية خاصة حتى لا تسبب أي استخدامات خاطئ في إلحاق الضرر بصحة مستخدميها، أو لإتلافها على المدى القصير، لذا عليك إتباع هذه الخطوات مع طقم الأواني الاستانلس.



1- في بداية استخدامك للاستانلس يجب دعكه من الداخل بنصف لمونة لتنظيفه.



2- عند خروج الاستانلس من المياه الساخنة إلى المياه الباردة يكون بألوان الطيف لذلك لا تقلقى.



3- في حالة ظهور أي بقع بيضاء داخل الاستانلس ذلك يعني أن المياه بها نسبة من الأملاح.



4- لإبقاء الأواني لامعة تجنبي استخدام "الليفة" الخشنة.



5- يفضل غسلها بالماء الدافىء والصابون والتجفيف جيدًا، للحفاظ عليه لامعة بدون "بقع".



6- يجب الحفاظ على أن يكون قطر الأواني من الأسفل متناسب مع شعلة الموقد.



7- تعلية شعلة الموقد يفقد فعاليتها للتسخين و تهدر الحرارة الفائضة من النار وتغير لون الحلة من الخارج والداخل.



8- يجب أن لا يتجاوز ارتفاع الطعام 3/2 من ارتفاع الحلة.



9- لا يجب ترك الاستانلس فارغ على رأس الموقد.



10- التنظيف فى حالة ظهور بقع ( نضع القليل من الخل + المياة على النار وتترك لتغلى ثم تترك لبضع دقائق)، أما لتنظيف قاعدة التوزيع (نضع القليل من الملح + الخل ويترك بضع دقائق ثم يتم دعكها)

