10 طرق لتنظيف الأواني.. تعرفى عليها
الخميس 18/يناير/2018 - 11:29 م
للأدوات المنزلية عناية خاصة حتى لا تسبب أي استخدامات خاطئ في إلحاق الضرر بصحة مستخدميها، أو لإتلافها على المدى القصير، لذا عليك إتباع هذه الخطوات مع طقم الأواني الاستانلس.
1- في بداية استخدامك للاستانلس يجب دعكه من الداخل بنصف لمونة لتنظيفه.
2- عند خروج الاستانلس من المياه الساخنة إلى المياه الباردة يكون بألوان الطيف لذلك لا تقلقى.
3- في حالة ظهور أي بقع بيضاء داخل الاستانلس ذلك يعني أن المياه بها نسبة من الأملاح.
4- لإبقاء الأواني لامعة تجنبي استخدام "الليفة" الخشنة.
5- يفضل غسلها بالماء الدافىء والصابون والتجفيف جيدًا، للحفاظ عليه لامعة بدون "بقع".
6- يجب الحفاظ على أن يكون قطر الأواني من الأسفل متناسب مع شعلة الموقد.
7- تعلية شعلة الموقد يفقد فعاليتها للتسخين و تهدر الحرارة الفائضة من النار وتغير لون الحلة من الخارج والداخل.
8- يجب أن لا يتجاوز ارتفاع الطعام 3/2 من ارتفاع الحلة.
9- لا يجب ترك الاستانلس فارغ على رأس الموقد.
10- التنظيف فى حالة ظهور بقع ( نضع القليل من الخل + المياة على النار وتترك لتغلى ثم تترك لبضع دقائق)، أما لتنظيف قاعدة التوزيع (نضع القليل من الملح + الخل ويترك بضع دقائق ثم يتم دعكها)