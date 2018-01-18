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بنات البلد

لأمراض الأجنة علامات.. تعرفي عليها

الخميس 18/يناير/2018 - 11:18 م
صدى البلد
نهى حمدي
من ثقب بالقلب إلى ضيق بأحد الشرايين وغيرها من الأمراض المتعلقة بالقلب، هكذا زادت الأمراض الخلقية في مصر خلال الفترة الأخيرة لدى الأطفال، وخاصة في المناطق الريفية والصعيد، فلذلك أسباب كثيرة وطرق وقاية على الأم أن تتبعها منذ اليوم الأول في حملها.

يقول الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن هناك أسبابا كثيرة لحدوث التشوهات الخلقية، مشيرا إلى أن على الأم الوقاية منها حتى تنجب أطفالا أصحاء، منها زواج الأقارب وخاصة من الدرجة الأولى، أو تعرضها لأجهزة الأشعة بجميع أشكالها خلال الشهور الأولى في الحمل أو تناول عقاقير تؤدي إلى حدوث عيب خلقي للجنين مثل المسكنات، وأخيرًا تدخين الأم أو الأب يعرض الأجنة للخطر.

وأشار "شعبان" خلال ندوة بموقع "صدى البلد" إلى أن العلم والأجهزة الطبية الحديثة بتقنياته تستطيع أن تكشف عن قلب الجنين في بطن أمه وكشف ما إذا كان هناك عيوب خلقية أم لا، وذلك عن طريق الموجات الصوتية، موضحًا إلى هناك بعض الأمراض مثل تسارع ضربات القلب والكهرباء الزائدة بالقلب وفي هذه الحالات يتم علاج الجنين من خلال إعطاء الأم بعض العقاقير وهناك أمراض أخرى لا نستطيع التدخل لعلاجها وهي في بطن الأم مثل الثقب بالقلب.

أما عن مرحلة ما بعد الولادة واكتشاف مرض الطفل بأحد أمراض القلب، فيقول "شعبان" أن هناك علامات يمكن أن تلاحظها الأم على طفلها الرضيع مثل النهجان أثناء الرضاعة وتحول لون للأزرق، أو أنفاسه سريعة، أو انصرافه عن ثديها دون استكمال حصته من الرضاعة، ومن ضمن الأعراض عدم نومه لفترات متصلة.

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