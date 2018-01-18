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فكر دينى

وزير الأوقاف يؤدي صلاة العشاء ويلقي محاضرة دينية بمسجد الميناء بالغردقة

الخميس 18/يناير/2018 - 11:51 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أ ش أ
أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، صلاة العشاء في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة، وذلك في إطار زيارته للمدينة للمشاركة في احتفالات محافظة البحر الأحمر بالعيد القومي.

وقال جمعة - وفقا لما ذكره بيان صادر عن المحافظة مساء اليوم الخميس - عقب صلاة العشاء بإلقاء محاضرة دينية على هامش الندوة التي أقيمت بالمسجد بعنوان الإيمان وأثره في حياة الفرد والمجتمع وشهدت حضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر والكاتب الصحفي محمد الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي.

وأعرب وزير الأوقاف خلال الندوة عن سعادته لمشاركة مواطني البحر الأحمر بالعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى أنه بالتعاون بين وزارة الأوقاف وجريدة عقيدتي تم إقامة 7 ندوات على مستوى الجمهورية كان لمحافظة البحر الأحمر 3 ندوات منها.

وأكد وزير الأوقاف خلال المحاضرة على ضرورة التحصين ضد الأفكار المتطرفة وضرورة محاربتها، والتأكيد على أن الإيمان عقيدة وسلوك وأن الإنسان عليه أن يفعل الخير كله كما أمره الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن كل ما حرمه الله.
ولفت البيان إلى أنه من المقرر أن يلقي وزير الأوقاف غدا خطبة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة.

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