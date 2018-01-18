جورج قرداحي لـ«صدى البلد»: القدس عاصمة الإنسانية للعالم.. ويجب التكاتف لنصرتها

أكد الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلده إليها، قرار خاطئ وغير شرعي، ومخالف للقانون الدولي والتاريخ.



وقال «قرداحي» في تصريحات لـ«صدى البلد» على هامش مشاركته في مؤتمر نصرة القدس، إن تحرير القدس مسؤولية جميع الدول العربية، وتقع على المسلمين والمسيحيين، لأن القدس ليست عاصمة إسلامية أو مسيحية أو يهودية، بل هي عاصمة إنسانية للعالم أجمع نظرًا لمكانتها الدينية عند الجميع.



وأضاف الإعلامي اللبناني: «أن القدس هي قدسنا نحن العرب والمسلمين والمسيحيين، وواجب على الجميع التكاتف لنصرتها».

