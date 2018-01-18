«الكتابة على الحاسة الحرجة» فى ندوة عن الراحل صبرى موسى بمعرض الكتاب.. الأحد 28 يناير

قرر الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب إدراج ندوة، عن الروائى الراحل صبرى موسى، ضمن فعاليات كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يوم الأحد 28 يناير.



وتدور الندوة حول كتاب عن الراحل صبرى موسى بعنوان " الكتابة على الحاسة الحرجة " تأليف أنس الوجود رضوان ويشارك فيها عبد الوهاب داود ، إبراهيم عبد المجيد ، وحيد الطويلة ، على السيد على ، د.محمد بسيونى.