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ثقافة

انطلاق مهرجان إجازة سعيدة اليوم بالهناجر بمشاركة فقرات من السيرك

الخميس 18/يناير/2018 - 11:19 م
الهناجر
الهناجر
طارق موسى
انطلقت اليوم أول أيام "مهرجان إجازة سعيدة " والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية في الساحة الامامية لقاعة "سينما الهناجر" التابعة للصندوق والذي يستمر حتى 24 يناير.

تضمن عرض اليوم عددا من الورش الفنية منها : "اشغال ورق"، "طين أسواني"، "إعادة تدوير الورق مع وحدة الركن الأخضر بوزارة البيئة"، "وجوه كارتون"، فن نحت (الصلصال) ، بالإضافة إلي تقديم عرض لفيلم “New adventure of pat and mat” للرسوم المتحركة للأطفال والذي حاز علي مجموعة من الجوائز في الدورات السابقة لملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة والذي ينظمه قطاع الصندوق، كما شمل اليوم أيضاَ فقرات من السيرك القومي التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقطاع الإنتاج الثقافي.

تبدأ الفعاليات يومياَ من الحادية عشرة صباحا حتى الثالثة عصرًا.

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