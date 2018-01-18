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قائمة "في حب مصر" تشارك في ورشة عمل "المشروعات القومية والبنية التحتية" بمؤتمر "حكاية وطن"

الخميس 18/يناير/2018 - 11:30 م
صدى البلد
شاركت اليوم ، قائمة "في حب مصر"،في ورشة عمل وحوار حول المشروعات القومية والبنية التحتية،بمؤتمر "حكاية وطن"،الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمد مسعد مسئول الاتصال السياسي لقائمة "في حب مصر"،إن ورشة العمل ناقشت دور المشروعات القومية والبنية التحتية في بناء الإقتصاد المصري علي أسس علمية سليمة،وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية،وكيفية العمل علي تطويره في الأيام القادمة،من خلال تبادل الأفكار والإرهاصات الفكرية التي أنتجتها دائرة الحوار بمشاركة العديد من الخبراء الاقتصاديين مضيفا،إن المشروعات القومية والبنية التحتية هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها المشروعات والخدمات المختلفة والمرافق لتطوير الاقتصاد.

وأوضح " مسعد"،إن الحكم على تنمية الدول يأتي من قوة بنيتها التحتية وحجم مشروعاتها العملاقة والتنموية،مشيرا إلي أن مصر شهدت في فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير البنية التحتية لمصر بشكل كبير،وإقامة مشروعات قادرة علي التقدم بمصر للأمام.

وأشار المنسق العام إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،لقدرتها علي تشغيل أكبر عدد من المواطنين وخاصة الشباب من خلال تقديم تسهيلات في شكل قروض ميسرة،مؤكدا،أن العديد من دول العالم استطاعت بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق نقلة كبيرة لاقتصادها.

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