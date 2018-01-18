الرئيس السيسي: الدولة حريصة على تأمين المطارات والمقاصد السياحية.. فيديو

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان السياحة تتطلب أمنا جيدا جدا من الجميع وليس الجيش والشرطة فقط، والمواطن لابد أن يحافظ علي السائح، لافتًا إلي أن الضرر من توقف السياحة يكون علي الجميع وليس قطاعا واحدا، والدولة من جانبها حريصة علي تحقيق أعلي درجات الأمان بالمقاصد السياحية والمطارات.



وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر«حكاية وطن»، أن هناك برنامجا رئاسيا لتدريب الشباب لتولي المناصب القيادية، وهذا الأمر علي رأس أولويات الدولة.



وأوضح الرئيس، أن الدولة ماضية نحو بناء اقتصاد قوي ودولة قادرة على التحدي الاقتصادي.