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حوادث

وفاة طالب مختنقًا بتسرب من أسطوانة بوتاجاز في المنيا

الخميس 18/يناير/2018 - 11:53 م
صدى البلد
ايمن يونس
توفي طالب جامعي إثر إصابته بالاختناق فى تسريب اسطوانه بوتاجاز بمدينة المنيا.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضه مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا يفيد بمصرع ط. م. ص. ٢٥ سنة طالب جامعي بكلية الحقوق بالمنيا.

وانتقل على الفور لمعاينة محل الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا و الرائد احمد حسانين معاون اول مباحث بندر المنيا و النقيب محمود بدر و فريق البحث الجنائي.

وتبين حدوث تسريب بأسطوانة بوتاجاز و نقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة مفتش صحة المنيا لتوقيع الكشف الطبي على الجثة و بيان ما بها من إصابات و كيفية حدوثها و عما إذا كانت توجد ثمة شبهة جنائية طبية في الوفاة من عدمه.
 
وجاء بتقرير الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا حدوث الوفاة بسبب اسفكسيا الاختناق و لا توجد إصابات ظاهرية و لا شبهة جنائية طبية في الوفاة . تحرر محضر بالواقعة و تولت النيابة العامة التحقيقات.

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