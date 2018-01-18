محافظ الغربية يفتتح مشروعات خدمية وتعليمية بقرى مركز المحلة

افتتح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية عدد من المشروعات الخدمية بمركز المحلة الكبرى حيث بدأها بافتتاح محطة مياه الهياتم بعد إعادة تأهيلها بتكلفة 2 مليون جنيه والتي تخدم 3 قرى و7 عزب ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المحطة 75 ألف نسمة.



وخلال الافتتاح أصدر المحافظ توجيهاته بعمل تحاليل دورية للمياه للتأكد من جودتها وسلامتها حفاظا علي صحة المواطنين كما افتتح المحافظ وحدة غسيل الكلى بمركز صحة الأسرة بالهياتم بتكلفة 5 ملايين و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية لأبناء القرية والذي يضم 10 وحدات لغسيل الكلى ووحدة معالجة للمياه وعناية مركزة ومعمل تحاليل.



وجاء بعد ذلك تفقد محافظ الغربية مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة بالدواخلية التي تضم 4 عمارات بإجمالي 96 وحدة سكنية بتكلفة 18 مليون جنيه ومقرر الانتهاء منها فى يوليو 2018.



وخلال التفقد أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بتشكيل لجنة من الكهرباء والصرف والمياه لمراجعة كافة المرافق بالإسكان الذي يضم 800 وحدة سكنية وتخصيص إحدى الشقق لتحويلها إلى عيادة صحية وطرح 3 شقق لتحويلهم إلى منافذ لبيع مستلزمات السكان، وتخصيص أرض سوق المواشي لعمل مشروعات صغيرة للشباب لتوفير فرص عمل لهم وعمل طرح لسوق مواشي جديد بالمحلة مع مراعاة قرية من القرى المجاورة وخلال التفقد وافق المحافظ على بناء مدرسة للتعليم الاساسى بجوار وحدات الإسكان الاجتماعي.



وخلال التفقد أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس مركز ومدينة المحلة بإنارة أعمدة الشوارع ورصف الطريق المؤدى إلى الوحدات السكنية وصيانة الكوبري المؤدى لأبواب الوحدات بالتنسيق مع مديرية الري حفاظا على صالح المواطنين.



خلال التفقد شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية احد السكان في حضور سبوع أول مولوده بهذه المساكن كما افتتح محافظ الغربية مسجد عزبة راتب وأدى به صلاة الظهر .المكون من دورين ومحطة تحلية المياه ودار مناسبات ومكتبة على مساحة 6 قراريط بتكلفة 3 ملايين و700 ألف جنية بالجهود الذاتية لأهالى القرية.



كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية العامرية بتكلفة 35 مليون جنية والذي يضم شبكة انحدار بطول 19 كيلو متر وخط طرد بطول 3.7 كليو متر وعدد 2 محطة رفع صرف صحي.



كما افتتح محافظ الغربية وحدة غسيل الكلي بالعامرية التابعة لمستشفى المحلة العام والتي تضم 8 ماكينات للغسيل ومعمل وعناية مركزة ووحدة تنقية المياه بتكلفة 4 مليون جنية بالجهود الذاتية لأبناء القرية .وخلال الافتتاح وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الصحة بعمل حملات للتوعية من أمراض الكلى ونشر الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بها لتفاديها.ثم تفقد محافظ الغربية مصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى حيث صرح المحافظ انه تم تخصيص 3 مليون جنية لإزالة التراكمات من أمام المصنع وأكد انه سيتم القضاء على كل التراكمات بالمصنع في خلال شهرين عندما يتم توريد المعدات الجديدة بتكلفة 11مليون جنية .



وخلال التفقد اصدر المحافظ توجيهاته بإعادة رصف الطريق المؤدى إلى المصنع لعمل سيولة مرورية بالمنطقة .كما افتتح محافظ الغربية مشروع الصرف الصحي بقرية سندسيس الذي يخدم 30الف نسمة بتكلفة 35 مليون جنية حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الوصلات المنزلية.ثم قام اللواء احم ضيف صقر محافظ الغربية بوضع حجر الأساس للمجمع الطبي لقرية سندسيس الذي يضم وحدة غسيل كلى تسع ل 10 ماكينات ووحدة حضانات أطفال بمشتملاتها وغرفة عناية مركزة بتكلفة 12 مليون جنية بالجهود الذاتية .



كما وضع حجر الأساس لمدرسة سندسيس للتعليم الاساسى والتي تضمم 22 فصل على مساحة 12 فدان بتكلفة 9 مليون جنية .

كما وجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير هيئة الأبنية التعليمة بإنشاء مدرسة ثانوي لخدمة اهالى القرية.ثم افتتح محافظ الغربية مدرسة المعتمدية الابتدائية المشتركة والتى تضم 16فصل بتكلفة 4 مليون و500الف جنية .



كما تفقد محافظ الغربية إنشاء جناح جديد بمدرسة وحدة المعتمدية الابتدائية الذى يضم 16 فصل بتكلفة 5 مليون و500 الف ومقرر الانتهاء منة خلال 3 شهور .



وخلال التفقد اصدر محافظ الغربية توجيهاتة الى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى يتخصيص قطعة ارض تابعة للوحدة المحلية بالمعتمدية لإنشاء مشروعات صغيرة لخدمة شباب القرية.كما تفقد محافظ الغربية اعمال تغطية ترعة مسقة العشرينيات بطول 480 متر داخل الكتلة السكنية بتكلفة مليون و100 الف جنية .



كما افتتح اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية مدرسة عبد المجيد الشهاوى الاعداية المشتركة بقرية نمرة البصل حيث تضم 12 فصل بتكلفة 5 مليون جنية .ثم وضع محافظ الغربية حجر اساس مدرسة نمرة البصل للتعليم الاساسى التى تضم33 فصل بتكلفة 12مليون جنية .



ورافق محافظ الغربية خلال الجولة اعضاء مجلس النواب عن مركز المحلة الكبرى ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الصحة ومدير هيئة الأبنية التعليمية ووكيل وزارة الرى ووكيل وزارة الإسكان ومدير شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالغربية والمدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية .



