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أخبار العالم

المعارضة الإيرانية: مقتل شابين من معتقلي "الانتفاضة"تحت التعذيب

الخميس 18/يناير/2018 - 11:13 م
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلنت المعارضة الإيرانية، الخميس، عن مقتل اثنين آخرين من معتقلي الانتفاضة الشعب الإيراني ضد سياسات النظام، إثر التعذيب في سجون مدينتي أراك وسنندج.

وقال العضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مهدي عقبائى إن "الشاب سيد شهاب أبطحي، 20 عاما، اعتقل منذ أسبوعين في مدينة أراك وقتل تحت التعذيب وتركت جثته أمام منزل والده عليها آثار الضرب"، وأضاف: "وقتل معتقل أخر يدعي وحيد حيدري، بائع متجول، إثر الضرب المبرح وكانت قوات الأمن في محافظة مركزي زعمت أنه اعتقل بتهمة حيازة المخدرات وانتحر في معتقل مركز الشرطة 12 بمدينة أراك".

وأوضح المعارض:"اقتيد المعتقلون في أراك بداية إلى السجن المركزي في أراك ثم تم نقلهم إلى قاعدة للبسيج في ساحة تسمى المقاومة، كما تم نقل عدد من المعتقلين إلى مبني المخابرات أراك بجانب ثكنة البسيج، وحسب اعتراف قادة النظام في أراك والمدن الأخرى بمحافظة مركزي تم اعتقال 396 شخصا".

وقال إن المعارضة الإيرانية "تدعو مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير حازمة حيال هذه الجرائم وتطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بارسال لجنة تحقيق بشكل فوري للنظر في وضع السجون والعمل على إطلاق سراح المعتقلين خلال الفترة الأخيرة دون قيد أو شرط".

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