وكيل صحة الغربية يقرر إحالة 16 طبيباً للتحقيق بسبب الإهمال ..صور



كما باشر تعطل كراسي الأسنان وبعد العرض على ادارة الاسنان بالمديرية افادت بانهم على علم بذلك وجاري توفير كرسين أسنان في الفترة القادمة لكثرة تردد مرضي الأسنان عليها ووعدت بتلافي السلبيات الموجودة داخل العيادات والمعمل.

أصدر الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل مديرية الصحة بالغربية اليوم إحالة 16 طبيب أسنان وصيدلى وتنظيم أسرة وفنى وإداى، من قوة عمل مركز طبى للتحقيق بسبب الغياب أثناء مواعيد العمل الرسمية.جاء ذلك فى الجولة المفاجئة على المركز الطبى، التى قام بها "الكيلاني" ولجنة مكونة من ادارة الرعاية الأساسية وتفتيش الصيدلة والتمريض والجودة ومكافحة العدوى والمعامل والمتابعة والتفتيش المالى والاداري والعلاقات العامة لمتابعة سير العمل به وتقديم الخدمة للمواطنين.كما لاحظ "الكيلاني" وجود دفتر الحضور مفتوح حتى الساعة 9 ونصف صباحا وغير مرقم وغير معتمد من مدير المركز وغياب 15طبيب اسنان وصيدلي وتنظيم اسرة وفني معمل وخدمات معاونة ومخازن دون تقديم اي اجازات مسبقة مما سبب عجزا بالمركز وطبيب ترك عمله بعد امضاء في الدفتر، وتم تحويلهم للشئون القانونية بالمديرية.وبالمرور على وحدة رعاية الأمومة والطفولة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية لدعم الطفل المصري والسوري والاطفال ذوي الاحتياجات، تبين فى قسم الاستقبال وجود بعض السجلات غير مستوفية وماسك الاكسجين غير معقم، وعدم وجود أدوية أساسية بالطوارئ وشنطة الطوارئ الكاملة، ووالتنبية عليهم بضرورة تفادي القصور الموجوده بسجل الطوارئ واستفاء الوصفة الطبية من حيث التشخيص والاسم والعنوان.كما نبه الكيلاني بصرف كمية كافية من الأدوية لان المخزون غير كافي لعدد المترددين على المركز حيث انه يخدم عددا لا حصر له من المواطنين وصرف كميات من اقراص الحديد للأمهات ووجود كميات كبيرة من اللبن الصناعي الذي يتم صرفه للاطفال.