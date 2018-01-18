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محافظات

شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

الخميس 18/يناير/2018 - 11:26 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
توافد اقباط بورسعيد علي الكنائس لاداء قداس عيد الغطاس بجميع كنائس بورسعيد بكافة أحياء المحافظة ومنها كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية.

وشهد محيط جميع كنائس المحافظة تواجدا أمنيا مكثفا من قوات التأمين ، وتم إغلاق كافة الشوارع المؤدية لجميع الكنائس قبل وأثناء القداس، وسيستمر التأمين حتي الإنتهاء من القداس نهائيا.

وترأس اقامة الصلاة في كنيسة الأنبا بيشوي كبار كهنة وآباء الكنيسة وهم القمص بيشوى فخرى والقمص بولا سعد والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحى.

وتضمن القداس مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة الدينة بجانب مجموعة من المواعظ ايضا.

وقال القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانيه بورسعيد أن عيد الغطاس المجيد هو عيد محصور بين عيدين كبيرين يتم فيهم أداء صلاة قداسات ليلية ، وهم العيد الأول عيد الميلاد المجيد ، والعيد الثالث عيد القيامة المجيد.

وتابع "عيد الغطاس معروف أيضا باسم عيد الظهور الإلهي ، وهو العيد الذى يتزامن مع ذكري عماد المسيح علي يد يوحنا المعمدان فى نهر الأردن".

واستكمل القس أرميا فهمي منوها أن عيد الغطاس أطلق عليه ذلك الاسم لأن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية.
شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد
شاهد.. توافد الأقباط لأداء قداس عيد الغطاس بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

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