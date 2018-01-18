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أخبار البلد

إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

الخميس 18/يناير/2018 - 11:23 م
صدى البلد
سامى عبد الرحمن
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التى بلغت 22 عقدة جنوبى والضغط 1009 "ملل بار"، وارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 4 أمتار، كما أن حالة البحر مضطربة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانى باتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

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