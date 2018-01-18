السلطات السودانية تعتقل زعيمة حزب الأمة سارة نقد الله

تعرضت الأمين العام لحزب الأمة، سارة نقد الله، للاعتقال على يد السلطات السودانية في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، بسبب مظاهرات حاشدة ضد الغلاء فرقتها الشرطة بالقوة.



ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن بيان أصدره حزب الأمة قوله إن قوات أمنية اقتادت نقد الله من منزلها بضاحية ود نوباوي، ورأى الحزب في الخطوة تصعيدا من النظام لتلحق الأمين العام بقائمة معتقلي الحزب والقوى السياسية السودانية والقوار.



وبحسب الصحيفة، أعرب الحزب عن استنكاره لاستهداف النظام قيادات الحزب وكوادره وشدد على أن مسيرة النضال والمقاومة لن تتوقف، بل توقد مزيدا من شموع للحرية والكرامة والصمود. وحذر النظام وجهاز أمنه من مغبة هذه الخطوة، وحمله مسئولية سلامة سارة نقد الله ورفاقها في المعتقلات ودعا لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا، ليمارسوا حقهم الطبيعي في حرية الرأي والتعبير.



وتنفذ السلطات الأمنية في السودان منذ الأسبوع الماضي، حملة اعتقالات واسعة ضد قادة المعارضة بدأت باقتياد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، وسلفه إبراهيم الشيخ، واتسعت الدائرة بعد تنامي الاحتجاجات ضد الغلاء لتشمل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب والقيادي بالحزب صدقي كبلو، وصديق يوسف كما اعتقلت عشرات المحتجين والناشطين والصحفيين.