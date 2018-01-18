طوارئ بالمطار لمغادرة وفود مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس

أعلنت سلطات مطار القاهرة مساء الخميس حالة الطوارئ لمغادرة عشرات الوفود الرسمية والشخصيات التى شاركت فى فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس والتى بحثت تداعيا قرارات الرئيس الأمريكى "ترامب" بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



تم تشكيل فريق عمل من الأزهر الشريف وبعض السفارات العاملة فى مصر لإنهاء إجراءات الوفود الرسمية وكبار الشخصيات المشاركة فى المؤتمر واستضافتهم بصالة كبار الزوار قبل مغادرتهم حيث شارك بالمؤتمر مسئولون وشخصيات يمثلون 87 دولة.



وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دعا فى البيان الختامى للمؤتمر إلى تحرك سريع لوقف تنفيذ قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس الشرقية، موضحًا أن القرار الأمريكي سيغذى التطرف العنيف إذا لم يتم التراجع عنه فورا وأن القرار الأمريكى يفتقد إلى الشرعية، والمؤتمر يؤكد الرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة، ويعتمد المؤتمر عام 2018 عاما لنصرة القدس.