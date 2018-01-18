هطول أمطار غزيرة بالغربية يعطل حركة النقل والمواصلات وطوارئ بغرف العمليات

رفعت غرف العمليات بديوان محافظة الغربية ومجالس المدن منذ قليل حالة الطوارئ القصوى استعدادا لموجة الطقس السيئ التى تضرب قري ومراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات والسنطة وبسيون وقطور.



كما تخلل موجة الطقس البارد عواصف تربية وهطول الأمطار بكافة الطرق الفرعية الواصلة بين مراكز "طنطا –المحلة " و "سمنود – زفتي " و " طنطا – السنطة " و" بسيون – قطور" و" بسيون – كفرالزيات " و"طنطا – قطور" اغلبها شهدت تراكم كميات من الأتربة مما تسبب في صعوبات فى حركة السير جراء انخفاض السحب وشدة الرياح.



كما شدد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية اليوم فى توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء بالضرورة التنسيق مع وكلاء الوزارت لتفعيل غرف العمليات والطوارئ والتواصل مع المواطنين وحل كافة مشكلاتهم أولا بأول.