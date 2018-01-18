تفاصيل جديدة عن مقتل الداعية السعودي التويجري في دولة إفريقية

كشفت صحيفة "نيوز ديجيني" أنَ شابًا أقدم، اليوم الخميس، على قتل كبير الصيادين المتهم بقتل الداعية السعودي عبد العزيز التويجري أمس الأربعاء في غينيا.



وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه بعد مقتل الداعية التويجري في قرية كانتيدوجوبالاندو، في محافظة مانديانا، بطلقتين في الصدر بعد خطبة ألقاها هناك، وصل المحافظ تشيك ديالو في مكان الحادث ترافقه قوات الأمن.



وكانت "العربية.نت" أفادت أنه تم القبض على أحد الأشخاص الأربعة الذين قتلوا الداعية السعودي، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية لا تزال تلاحق الاثنين الفارين.