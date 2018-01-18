ناميبيا تحجز مقعدها بربع نهائى أمم إفريقيا للمحليين بتغلبها على أوغندا بهدف نظيف

حجز منتخب ناميبيا مقعده فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمحليين المقامه فى المغرب بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره الأوغندى بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب مراكش , ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من دور المجموعات.



سجل هدف ناميبيا باندوليني نيكوندي فى الدقيقة 92 من زمن أحداث اللقاء الذى شهد حالة طرد كانت من نصيب لاعب " الرافعات الأوغندية " تيموتي أواني مع الدقيقة 76.



بهذه النتيجة رفعت ناميبيا رصيدها إلى 6 نقاط بالمركز الثانى فيما ظل رصيد أوغندا بلا أى نقاط فى المركز الثالث.