فى ذكرى وفاته..4 معلومات عن نبيل هجرس..تزوج "صاحبة السعادة"
الجمعة 19/يناير/2018 - 11:30 ص
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان نبيل هجرس , الذى لمع فى تقديم ادوار الكوميديا مثل "أصل وصورة" و"انا ومراتي وجوزها" و"الصعلوكة" و"الطرطور" و"مقالب محروس"
و فى السطور التالية نرصد ابرز المعلومات عنه :
1- من مواليد مدينة الاسكندرية وحاصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية.
2- تزوج فى بداية حياته من الفنانة إسعاد يونس حين كانت مذيعة ثم انفصلا.
3- توجه إلى كتابة الشعر قبل وفاته بسنوات, و خصوصا الساخر منه.
4- توفى إثر هبوط فى الدورة الدموية ولم يحضر جنازته إلا عدد محدود من الفنانين.