دراسة: فقء البثور السوداء يترك علامة على الوجه

حذر فريق من الباحثين الفرنسيين فى الجمعية الجلدية الفرنسية الشباب الفرنسى من فقء البثور السوداء التى تظهر فى الوجه، والتى تسبب لهم كابوسا يريدون التخلص منه مهما كانت عواقبه.



وأوضح فريق الباحثين المتخصصين فى الأمراض الجلدية أن هذه البثور السوداء تختلف عن حب الشباب فهى كتله دهنية تسد المسام الجلدية وتأخذ لونها الأسود عندما تتعرض للهواء أما حب الشباب فهو من أصل هرمونى لذلك فإن فقأ هذه البثور يسببحب الشباب وتكوين كيس يؤدى الى تفاقم العدوى ويترك علامه فى الوجه .



وعلى هذا الأساس، يحذر العلماء من فقء هذه البثور . مشيرين إلى أن أفضل علاجاتها يكون ببخار الماء وغسل الوجه ثم استخدام ملقاط لشد هذه البثور أو الذهاب الى معهد التجميل للقيام بذلك وتنظيف الوجه.