ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

دراسة: فقء البثور السوداء يترك علامة على الوجه

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
حذر فريق من الباحثين الفرنسيين فى الجمعية الجلدية الفرنسية الشباب الفرنسى من فقء البثور السوداء التى تظهر فى الوجه، والتى تسبب لهم كابوسا يريدون التخلص منه مهما كانت عواقبه.

وأوضح فريق الباحثين المتخصصين فى الأمراض الجلدية أن هذه البثور السوداء تختلف عن حب الشباب فهى كتله دهنية تسد المسام الجلدية وتأخذ لونها الأسود عندما تتعرض للهواء أما حب الشباب فهو من أصل هرمونى لذلك فإن فقأ هذه البثور يسببحب الشباب وتكوين كيس يؤدى الى تفاقم العدوى ويترك علامه فى الوجه .

وعلى هذا الأساس، يحذر العلماء من فقء هذه البثور . مشيرين إلى أن أفضل علاجاتها يكون ببخار الماء وغسل الوجه ثم استخدام ملقاط لشد هذه البثور أو الذهاب الى معهد التجميل للقيام بذلك وتنظيف الوجه.

ترشيحاتنا

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

الصحف السعودية: قلق مصري وطمأنة إثيوبية بشأن سد النهضة.. روسيا صامتة أمام استعدادات تركيا لشن الحرب في عفرين.. ومخاوف سنية عراقية من الانتخابات البرلمانية المقبلة.. صور

استقرار العملات الأجنبية في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

شاهد.. بوتين يحتفل بـ"عيد الغطاس" على طريقته

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادًا للمقاصة

مقتل الزعيم الزيمبابوي المعارض روي بينيت في تحطم طائرة هليكوبتر بأمريكا

صحف الإمارات.. أبو ظبي تشكو العدوان القطري في مجلس الأمن.. والسيسي يدعو إثيوبيا إلى تجاوز جمود مفاوضات سد النهضة.. ومحمد منير يحيي حفلة بدبي

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

فى ذكرى وفاته..4 معلومات عن نبيل هجرس..تزوج "صاحبة السعادة"

غرق نادي المهندسين البحري بالإسكندرية لارتفاع الأمواج .. صور

انطلاق ماراثون زايد الخيري بالأقصر بمشاركة 6 آلاف متسابق..فيديو

الرئيس السيسى يفتتح 8 مشروعات إسكان ومياه بالصعيد..الأسبوع القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

ننشر تفاصيل لقاء وزير الري بنظيره الإثيوبي.. صور

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

شاهد.. صور نادرة للبيمارستان المؤيدي من بدايات القرن العشرين

تفاصيل الأضرار التي عالجتها "الآثار" في بوابة درب اللبانة..صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الميناء بالغردقة.. فيديو
البابا تواضروس: المناسبات الدينية فرصة للتأكيد على حب الشعب المصري لبعضه.. فيديو
ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور
بسنت فهمي: تغيير السياسة النقدية هدفه تشجيع الاستثمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟