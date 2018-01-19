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محافظات

رئيس جامعة بنها : "لازم نشارك فى الانتخابات وكفاية بقى قاعده بالبيت"

الجمعة 19/يناير/2018 - 12:01 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
طالب الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، المصريين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الاسبوع الاخير من مارس المقبل لاستكمال مسيرة التنمية التى يشهدها الوطن.

جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها القاضى فى احتفالية توزيع الدفعة الثانية من مشروع بطاريات الارانب بكلية الزراعة بمشتهر بحضور اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

واكد رئيس جامعة بنها أهمية التماسك والوقوف صفا واحدا والمشاركة فى الحياة التشريعية قائلا:"الكل لازم يروح ويدلى بصوته فى الانتخابات وكفاية بقى قاعده فى البيت حتى نعبر بالوطن الى بر الأمان".

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