شاهد .. كليب "كلمة من عندك" لمي كساب ضمن مبادرة "بيتك بايدك"

طرحت الفنانة مى كساب، كليب أغنيتها الجديد "كلمة من عندك" والذى تم تقديمه ضمن مبادرة "بيتك بايدك" عبر اليوتيوب منذ أيام قليلة، إذ حقق الكليب مشاهدة عالية بلغت 11 ألف مشاهدة فى خلال ثلاثة أيام.



الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، ألحان أحمد جنيدى، توزيع أسامة الهندى، إخراج بهاء العزب، وإنتاج محمود عبد الشافى وقامت بتصوير الفيلم على كوبرى قصر النيل، داخل إحدى المراكب النيلية.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى كساب هو مشاركتها فى فيلم "طلق صناعي" مع المخرج والمؤلف خالد دياب.