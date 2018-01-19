انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور

شهدت منطقة الحسينيه بالمنصورة انهيار جزء من سور سطح عقار بالمنصورة مما ادى الى تحطم عدد من السيارات اسفله دون خسائر فى الارواح او اصابات .



وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات المحافظة من ادارة النجدة عن ورود بلاغ من اهالى منطقة الحسينيه بأنهيار اجزاء من عقار مكون من ثلاث طوابق .



وعلى الفور انتقلت منال عطية الغندور رئيس حى غرب المنصورة و اشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس حى غرب و فتحى المحلاوى و عبد الهادى محمد عبده مساعدى رئيس الحى ومحمد طه سكرتير عام و محمد صلاح دياب مدير العلاقات العامة وقوه من الشرطة بقيادة العميد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ .



وبالمعاينة تبين ان العقار رقم 33 و مكون من دور أرضى و ٢ علوى بشارع جدة من موقف الثلاجة بالمنصورة وصادر بحقة القرار رقم ٨٥/٦/٥ لسنة ٢٠١٧ قرار بإزالة الدور الثانى العلوى وترميم باقى أجزاء العقار وتبين وجود إنهيار جزء من سور سطح دون أى خسائر بالأرواح سوى تحطم عدد من السيارات كانت اسفله وتم عمل كردون أمنى بمحيط العقار لحين إزالة الخطورة.