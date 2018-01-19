ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
همت الحسينى
شهدت منطقة الحسينيه بالمنصورة انهيار جزء من سور سطح عقار بالمنصورة مما ادى الى تحطم عدد من السيارات اسفله دون خسائر فى الارواح او اصابات .

وكان بلاغ قد ورد لغرفة عمليات المحافظة من ادارة النجدة عن ورود بلاغ من اهالى منطقة الحسينيه بأنهيار اجزاء من عقار مكون من ثلاث طوابق .

وعلى الفور انتقلت منال عطية الغندور رئيس حى غرب المنصورة و اشرف محمد عبد الواحد نائب رئيس حى غرب و فتحى المحلاوى و عبد الهادى محمد عبده مساعدى رئيس الحى ومحمد طه سكرتير عام و محمد صلاح دياب مدير العلاقات العامة وقوه من الشرطة بقيادة العميد حسام الجداوى مأمور قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ .

وبالمعاينة تبين ان العقار رقم 33 و مكون من دور أرضى و ٢ علوى بشارع جدة من موقف الثلاجة بالمنصورة وصادر بحقة القرار رقم ٨٥/٦/٥ لسنة ٢٠١٧ قرار بإزالة الدور الثانى العلوى وترميم باقى أجزاء العقار وتبين وجود إنهيار جزء من سور سطح دون أى خسائر بالأرواح سوى تحطم عدد من السيارات كانت اسفله وتم عمل كردون أمنى بمحيط العقار لحين إزالة الخطورة.
انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور
انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور
انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور
انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور
انهيار جزء من سور سطح عقار وتحطم عدد من السيارات بالمنصورة..صور

ترشيحاتنا

اليوم.. سموحة يلتقي طنطا بالدوري والتاريخ لا يعرف التعادل بين الفريقين

اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس السيسي

صحف الإمارات.. أبو ظبي تشكو العدوان القطري في مجلس الأمن.. والسيسي يدعو إثيوبيا إلى تجاوز جمود مفاوضات سد النهضة.. ومحمد منير يحيي حفلة بدبي

برلمانى:مناقشة قانون إنتاج الكهرباء من الوقود النووى خلال أيام

التعليم: إجازة نصف العام تبدأ غدًا وتستمر لمدة أسبوعين

فى ذكرى وفاته..4 معلومات عن نبيل هجرس..تزوج "صاحبة السعادة"

شاهد.. بوتين يحتفل بـ"عيد الغطاس" على طريقته

2018 يحمل بشائر الخير لمصر..وزير البترول:مصر تكتفي ذاتيًا من الغاز والزيت قريبًا.."طاقة البرلمان": حقل ظهر سينتج 2.8 مليار لتر مكعب عام 2019..وبرلمانى:سيقلل من الاستيراد ويزيد من احتياطي الدولار

وكيل أعمال محمد صلاح يصل إسبانيا للتفاوض مع ريال مدريد

انقطاع الكهرباء بقرى شمال سيناء بسبب الرياح الشديدة والطقس السيئ

زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي تسبب في إصابتي بالعمى بـ"أكلة بايتة"

الرئيس السيسى يفتتح 8 مشروعات إسكان ومياه بالصعيد..الأسبوع القادم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

ننشر تفاصيل لقاء وزير الري بنظيره الإثيوبي.. صور

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

شاهد.. صور نادرة للبيمارستان المؤيدي من بدايات القرن العشرين

تفاصيل الأضرار التي عالجتها "الآثار" في بوابة درب اللبانة..صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الميناء بالغردقة.. فيديو
البابا تواضروس: المناسبات الدينية فرصة للتأكيد على حب الشعب المصري لبعضه.. فيديو
ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور
بسنت فهمي: تغيير السياسة النقدية هدفه تشجيع الاستثمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟