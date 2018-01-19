22 سنة سجن لقاتلة الرجال.. قتلت ونصبت على 20 شخصًا في عامين

حكمت محكمة في مدينة نيس الفرنسية على "باتريسيا داجرون" بالسجن لـ22 سنة بسبب جرائهما في حق الرجال، بين ابتزاز وسرقة وقتل، ما جعل داجرون قاتلة الرجال تحظى بلقب الأرملة السوداء.



وقتلت داجورن رجلين متقاعدين في العام 2011 أحدهما مشرد كانت تمضي معه ليالي في الفندق، والثاني عامل بناء سابق يتمتع بمعاش تقاعدي مريح، واتهمت أيضًا بإعطاء عقاقير مضرة لزبائنها الرجال، إلى رجلين في الثمانين التقتهما عبر وكالة تعارف.



وطالبت المدعية العامة آني برونيت فوستر بإنزال عقوبة السجن 30 عاما في حق المتهمة المسجونة منذ عام 2012 والتي وصفتها بالمريضة العقلية، وسبق أن حكم عليها بالسجن 5 سنوات عام 2013 بعد إدانتها بتهمة السرقة والاحتيال والاحتجاز.



وتعرفت داجورن على رجال كثر خلال سنتين فقط، نحو 20 رجلا بين عامي 2011 و2012، وهو الأمر الذي أوقعها في شر أعمالها، والقبض عليها.



والقاتلة، هي أم فرنسية لإثنين، لكنها توصف على أنها "منحرفة جنسيا"، لأنها سمممت أربعة رجال، كما قتلت باتريشيا داجورن اثنين آخرين وهي في الـ 55 من العمر.



وقال النائب العام جان ميشيل بريتر، إن داجورن كانت "مناورة كبيرة تلعب على تعاطف الرجال تجاهها وتقيم علاقات معهم وتنصب عليهم ومن ثم تختفي.



