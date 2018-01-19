صحف الإمارات.. أبو ظبي تشكو العدوان القطري في مجلس الأمن.. والسيسي يدعو إثيوبيا إلى تجاوز جمود مفاوضات سد النهضة.. ومحمد منير يحيي حفلة بدبي

الأزهر يرفض زيارة القدس تحت الاحتلال

تيلرسون : العقوبات الدولية تؤلم كوريا الشمالية

عواصف تجتاح أوروبا وتوقع 4 قتلى



تصدرت الأخبار المحلية الصحف الإماراتية الصادرة، الجمعة، وكان في مقدمتها مخاطبة الإمارات لمجلس الأمن بشأن العدوان القطري على طائراتها، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية والدولية التى تهم الرأي العام الإماراتي.



وذكرت صحيفة الاتحاد أن الإمارات تقدمت بمذكرتي إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استنادًا إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة، إثر ما أقدمت عليه قطر من تعريض حياة المدنيين للخطر، من خلال اعتراض الطائرات المقاتلة القطرية لطائرتين إماراتيتين كانتا تحلقان ضمن المسارات المعتادة في طريقهما إلى مملكة البحرين عبر خطوط طيران معتمدة دوليًا، ومستوفيتين لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة، واعتبرت دولة الإمارات، هذا السلوك المتهور وغير المسؤول من جانب دولة قطر تصعيدًا غير مبرر ومهددًا لسلامة الرحلات الجوية المدنية بما يخالف قواعد القانون الدولي المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن تعريض الأمن والسلم الدوليين في المنطقة للخطر.



وفي شأن آخر، قالت صحيفة الخليج إن شركة طيران الإمارات أعلنت عن إبرام صفقة جديدة بقيمة 16 مليار دولار «58.7 مليار درهم» لشراء 36 طائرة إيرباص A380، منها 20 طائرة طلبية مؤكدة، ويعمل أسطول طيران الإمارات من طائرات A380 حاليًا بمحركات جنرال إلكتريك ورولز رويس، وتجري الناقلة في الوقت الراهن تقييمًا لاختيار نوع المحركات التي ستشغل طائرات الطلبية الجديدة.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «طيران الإمارات تمثل بحق روح دبي في النمو والابتكار والقدرة على التكيف، كما تجسد الدور المتعاظم لدبي في تحقيق التواصل بين الناس ورؤوس الأموال وتدفق المعلومات عبر العالم. وتعكس هذه الصفقة ثقة طيران الإمارات بالمستقبل، والتزامها بدعم رؤية دبي وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة ومحور رئيسي للطيران المدني».



وعربيا، اهتمت الصحف بتغطية القمة التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين بالقاهرة، وقالت صحيفة الخليج إن السيسي يدعو ديسالين إلى تجاوز مرحلة جمود مفاوضات سد النهضة، وأن السيسي أكد، خلال المؤتمر مع رئيس وزراء إثيوبيا، عقب جلسة المباحثات التي عقدت بينهما بقصر الاتحادية، أن نموذج التعاون في حوض نهر النيل، يجب ألاَّ يكون بأي شكل من الأشكال «معادلة صفرية»، وإنما قاطرة لتحقيق التنمية والرخاء لشعوبنا، من خلال التعاون وتفهم شواغل الطرف الآخر، لا سيما حينما تتعلق تلك الشواغل بشريان الحياة الرئيسي للشعب المصري، الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، ويعتمد بشكل رئيسي على هذا النهر كمورد للمياه.



وذكرت الصحيفة في تقرير آخر عن مصر أن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الشاعر الكبير حبيب الصايغ، أصدر بيانًا باسم جميع الأدباء والكتاب العرب في كل مكان، وجه فيه التحية إلى الأزهر الشريف، الجامع والجامعة لجهوده الحثيثة المتعاظمة لنصرة مدينة القدس خاصة وقضية فلسطين العادلة بشكل عام، وهو دور وطني عروبي ليس غريبًا على هذه المؤسسة العريقة التي كانت ساحة للأحداث الكبرى في التاريخ المعاصر، لجأ إليها حكام مصر المتعاقبون لإعلان مواقفهم المفصلية في الحرب والسلم.



وعن الأزمة الفلسطينية، قالت صحيفة البيان إن وكيل الأزهر الشريف عباس شومان، أكد في كلمته باليوم الثاني لمؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن الأزهر الشريف على موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، وأنه سيظل حائط صد منيعًا في وجه من يريد شرا بالإسلام ومقدساته بل بالإنسانية وحضارتها، وأنه الأولى بالمسلمين اليوم أن يشدوا الرحال إلى مدينة القدس لا لزيارتها تحت الاحتلال، وإنما لتحريرها بكل وسيلة ممكنة، فالمسلم لا يفرط في شبر من أرض سلبها معتد أثيم، فكيف والأرض المغتصبة أرض الإسراء والمعراج، أولى القبلتين وثالث الحرمين؟!، فيما كرر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، أمله بوضع دولي للقدس، حيث أعرب مجددًا عن أمله في وضع دولي للقدس، واستئناف الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل التوصل إلى حل يقوم على وجود دولتين، وانتقد البابا ضمنًا، مرات عدة، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وأشار البابا الذي تحدث عن «الطابع الخاص للقدس»، في رسالة إلى إمام الأزهر أحمد الطيب، إلى أن «وضعًا خاصًا تضمنه المجموعة الدولية، يمكنه وحده أن يحافظ على هويتها، ورسالتها الفريدة مكانا للسلام...وقيمتها الكونية، ما يتيح مستقبل مصالحة وأمل للمنطقة كلها».



وعن الأزمة القطرية، قالت الصحيفة الإماراتية إن الدوحة تهرول إلى «الناتو» لحماية «تنظيم الحمدين»، حيث لم تتوقف المساعي القطرية لتحويل الدوحة إلى ثكنات عسكرية لحماية نظام تميم بن حمد، فبعد الاستعانة بقوات تركية وإيرانية، ذهب «تنظيم الحمدين» إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لضمان حماية عرش تميم من المعارضة القطرية.



وقالت الصحيفة إن المعارضة القطرية علقت على هذه الخطوة بقولها، إن «تنظيم الحمدين» واصل هوايته المفضلة في إنشاء القواعد العسكرية الأجنبية على الأرض القطرية، مضحيًا بالاستقلال الوطني مفضّلًا الاستقواء بالأجانب والمرتزقة؛ لذا كان من الطبيعي أن يتم الإعلان عن إبرام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اتفاقية مع وزارة الدفاع القطرية، حول تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الأمن.



وأوضحت المعارضة القطرية، أن الاتفاقية الجديدة على ما يبدو، ستكون المدخل الذي تبدأ منه قوات الناتو متعددة الجنسيات، في احتلال أحد أجزاء الوطن القطري، لتنضم إلى القاعدة التركية التي يتمركز فيها الجنود الأتراك، وغير بعيد عنهم القاعدة الأمريكية، التي تتمركز فيها القوات الأمريكية.



وقالت صحيفة البيان إن جماعة «الإخوان» تستخدم المساجد في بريطانيا لتجنيد الإرهابيين، ونقلت الصحيفة عن مفكرين وباحثين سياسيين في بريطانيا قولهم إن جماعة الإخوان الإرهابية تلعب دورًا خطيرًا داخل المجتمع البريطاني، مشددين على ضرورة اتخاذ حكومة المملكة المتحدة لإجراءات أكثر صرامة تجاههم.



وقال الباحث الأكاديمي الدكتور حازم الرفاعي إن الجماعة الإرهابية تلعب دورًا متزايدًا في مجال تحويل الإسلام إلى عقيدة تستبدل القومية وتحول الإسلام ذاته من دين إلى عقيدة سياسية وربما نقول عقيدة سياسية مقاتلة، موضحًا أن الجماعة انبثق منها كافة تنظيمات العنف السياسي المتأسلم والتي تمتد كتنظيم دولي واسع وخطير ويتبنى شعارات الجهاد ضد الغرب.



دوليا، قالت صحيفة البيان إن عواصف تجتاح أوروبا وتوقع 4 قتلى، حيث اجتاحت عواصف عنيفة مناطق في شمال أوروبا وسواها أمس متسببة بشل حركة القطارات وموقعة أربعة قتلى بسبب تساقط الاشجار.



وكانت هولندا أكبر المتضررين جراء الرياح الشتوية العاتية، الثانية هذا الشهر، التي اجتاحتها من بحر الشمال لتضرب هذا البلد المعروف أيضا بـ «الأراضي المنخفضة»، فيما ألغى مطار شيبول في امستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاما، كل رحلاته لفترة وجيزة فيما كانت الرياح تعصف بسرعة 140 كلم في الساعة في بعض المناطق.



وقالت إدارة المطار في تغريدة على تويتر إن «كل حركة النقل الجوي علقت حتى اشعار آخر». واستؤنفت الرحلات تدريجيا بعد نحو ساعتين.



وعن أزمة كوريا الشمالية، قالت صحيفة الاتحاد، إن كوريا الشمالية تستعد لتنظيم عرض عسكري كبير ليلة افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في جارتها الجنوبية الشهر المقبل، رغم التوصل إلى توافق نادر مع سيؤول، على ما أفادت وسائل إعلام أمس، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تتلقى دلائل على أن العقوبات الدولية «بدأت تؤلم» كوريا الشمالية فعليًا واتهم روسيا بعدم تطبيق العقوبات كلها.



وفنيا، قالت صحيفة الإمارات اليوم إن النجم محمد منير، سيحيي حفلًا غنائيًا في دبي، مساء اليوم، بعد غياب أربع سنوات، حيث كانت آخر حفلاته الغنائية في الإمارة عام 2014، وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يلقى الحفل، الذي يقام على مسرح مدينة دبي للإعلام، الذي يتسع لنحو 10 آلاف شخص، إقبالًا جماهيريًا واسعًا، لما يحتفظ به الفنان محمد منير من شعبية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأعرب الفنان محمد منير عن سعادته بالغناء لجمهوره في الإمارات مجددًا، وقال: «سعيد جدًا بعودتي إلى دبي للغناء على مسارحها ومقابلة جمهوري، خصوصًا أن كل الحفلات التي أحييتها فيها، خلال السنوات الماضية، حققت نجاحًا كبيرًا»، ووعد جمهوره ومعجبيه بحفلة لا تنسى، قائلًا: «لدي الكثير من الأغنيات الجديدة التي سأقدمها خلال حفلتي في دبي، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».