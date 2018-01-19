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أخبار البلد

مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "بومباردية ترانسبورتيشن ايجبت" مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مجال النقل.

وأوضح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الهدف من توقيع المذكرة هو التعاون مع شركة بومباردية ترانسبورتيشن ايجبت في مجال تصنيع العربات والمعدات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء خط مونورايل العاصمة الإدارية الجديدة وكذا الخط السادس لمترو الأنفاق وكذلك التصنيع المحلي لقاطرات الديزل والتي تقدمت الشركة لتنفيذها لصالح وزارة النقل.

وأكد أنه يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات الإنتاج الحربي في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة وذلك بكفاءة عالية وطبقًا للتوقيتات المحددة للمشروعات.

من جانبها ، قالت ستيفاني برون برونت - مديرة إدارة تطوير الأعمال بشركة بومباردية ترانسبورتيشن أن الشركة تدعم رؤية الحكومة المصرية لزيادة التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا إلى الجانب المصري، مؤكدةً أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية عريضة وإمكانيات فنية وتكنولوجية وكوادر بشرية من ذوي الخبرة وهو ما يؤهلها للمشاركة في تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية الكبرى بكفاءة عالية ودقة.

كما اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للبدء الفوري في تفعيل التعاون المشترك ووضع جدول زمني للأنشطة المتعلقة بهذا التعاون.
مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎
مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎
مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎
مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎
مذكرة تفاهم بين"الإنتاج الحربي" و" بومباردية ترانسبورتيشن" في مجال النقل..صور‎

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