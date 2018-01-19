ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مفتى لبنان غادر لبيروت بعد حضور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:45 ص
الشيخ عبداللطيف
الشيخ عبداللطيف دريان مفتى لبنان
كتب ــ محمد عبدالناصر :
غادر القاهرة اليوم الجمعة الشيخ "عبداللطيف دريان" مفتى الجمهورية اللبنانية عائدا إلى بيروت بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام شارك خلالها فى فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الشريف.


وكان مفتى لبنان قد ألقى كلمة خلال المؤتمر أكد خلالها أن خصوصية القدس تتمثل فى وجود مقدسات لسائر الأديان فيها، فالدفاع عن حرية القدس وحرية معابدها، وحريات ساكنيها الدينية والوطنية هو حق وواجب على المتدينين جميعا، فى شتى أنحاء العالم وقال:"نحن مسئولون قبل الآخرين عما يحدث فى القدس وللقدس، وفى فلسطين ولفلسطين، ونحن مسئولون أمام الله وأمام الأسلاف والأحفاد، عن استمرار استعمار القدس وفلسطين وأن سياسة التهجير الإسرائيلية، ما تركت مسيحيين كثيرين، وتوشك ألا تترك مسلمين فى الأماكن المقدسة ومن حولها، فإذا أمكن لسياسات الاستيطان، أن تستمر لعقود قليلة قادمة، فلن يبقى لكنيسة القيامة، وللمسجد الأقصى من يستطيع الوصول للصلاة والعبادة فيهما".

وكان المفتى "دريان" قد التقى على هامش المؤتمر، رئيس دولة فلسطين "محمود عباس" وأكد له "أن لبنان واللبنانيين مع دولة فلسطين عاصمتها القدس، وستبقى فلسطين عربية مهما حاول الكيان الصهيوني من ممارسة إرهابه وإجرامه وعدوانه على فلسطين وشعبها المقاوم، كما التقى مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر احمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ترشيحاتنا

«إذابة الجليد بوزارة السياحة»..رانيا المشاط تتدارك عقبات الملف السياحي فى أول 5 أيام عمل

مصرع طفل وإصابة 15 شخصا على الأقل في حادث دهس بشاطئ كوباكابانا بالبرازيل

اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن" برعاية الرئيس السيسي

رئيس وزراء إثيوبيا يغادر القاهرة بعد لقاء الرئيس السيسي

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

الصناعة: المجلس الوطنى للاعتماد يمنح تراخيص لجهات خارج مصر

صحف الإمارات.. أبو ظبي تشكو العدوان القطري في مجلس الأمن.. والسيسي يدعو إثيوبيا إلى تجاوز جمود مفاوضات سد النهضة.. ومحمد منير يحيي حفلة بدبي

الرباط الصليبي يهدد ياسمين صبري بالاستبعاد من "ليلة هنا وسرور"

ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور

«الإفتاء» توضح حكم صلاة المرأة الحامل وهي جالسة

انطلاق ماراثون زايد الخيري بحضور محافظ الأقصر والسفير الإماراتي

مقتل مطرب الراب الألماني "ديسو دوغ" أحد عناصر داعش في غارة جوية بسوريا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 30 صورة لملكات جمال القارات في أحضان المعالم الأثرية بالأقصر

ننشر تفاصيل لقاء وزير الري بنظيره الإثيوبي.. صور

شاهد.. مي عز الدين تخطف الأنظار باللون الأسود الجذاب

شاهد.. صور نادرة للبيمارستان المؤيدي من بدايات القرن العشرين

تفاصيل الأضرار التي عالجتها "الآثار" في بوابة درب اللبانة..صور

فيديو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الميناء بالغردقة.. فيديو
البابا تواضروس: المناسبات الدينية فرصة للتأكيد على حب الشعب المصري لبعضه.. فيديو
ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور
بسنت فهمي: تغيير السياسة النقدية هدفه تشجيع الاستثمار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟

هل تؤيد مقترح زيادة الغرامات على إشغالات الطرق والأرصفة؟