مفتى لبنان غادر لبيروت بعد حضور مؤتمر الأزهر لنصرة القدس

غادر القاهرة اليوم الجمعة الشيخ "عبداللطيف دريان" مفتى الجمهورية اللبنانية عائدا إلى بيروت بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام شارك خلالها فى فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس الشريف.





وكان مفتى لبنان قد ألقى كلمة خلال المؤتمر أكد خلالها أن خصوصية القدس تتمثل فى وجود مقدسات لسائر الأديان فيها، فالدفاع عن حرية القدس وحرية معابدها، وحريات ساكنيها الدينية والوطنية هو حق وواجب على المتدينين جميعا، فى شتى أنحاء العالم وقال:"نحن مسئولون قبل الآخرين عما يحدث فى القدس وللقدس، وفى فلسطين ولفلسطين، ونحن مسئولون أمام الله وأمام الأسلاف والأحفاد، عن استمرار استعمار القدس وفلسطين وأن سياسة التهجير الإسرائيلية، ما تركت مسيحيين كثيرين، وتوشك ألا تترك مسلمين فى الأماكن المقدسة ومن حولها، فإذا أمكن لسياسات الاستيطان، أن تستمر لعقود قليلة قادمة، فلن يبقى لكنيسة القيامة، وللمسجد الأقصى من يستطيع الوصول للصلاة والعبادة فيهما".



وكان المفتى "دريان" قد التقى على هامش المؤتمر، رئيس دولة فلسطين "محمود عباس" وأكد له "أن لبنان واللبنانيين مع دولة فلسطين عاصمتها القدس، وستبقى فلسطين عربية مهما حاول الكيان الصهيوني من ممارسة إرهابه وإجرامه وعدوانه على فلسطين وشعبها المقاوم، كما التقى مع شيخ الأزهر الإمام الأكبر احمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.