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فن

ماجد المصري في ندوة "صدى البلد": دوري في "كارما" مختلف عن "عقدة الخواجة".. فيديو وصور

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير طارق إبراهيم
حل النجم ماجد المصري ضيفًا على موقع "صدى البلد" الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، والتحدث عن أهم المحطات الفنية في حياته، ومشاريعه المُقبلة.

وقال "المصري" إنه يقدم في فيلمه الجديد "كارما"، إخراج خالد يوسف، شخصية رجل أعمال، ولكن بشكل مختلف عن رجل الأعمال الذي قدمه في فيلم "عقدة الخواجة" الذي يعرض حاليا.

وأكد أيضا أنه سعيد بعودة خالد يوسف إلى الإخراج، لأن له كاريزما مميزة، وكأنه يملك "عصا سحرية" يقدم بها الفنان الذي يقف أمام كاميرته بشكل مختلف.

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