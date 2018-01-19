الصين تطلق 6 أقمار اصطناعية بنجاح إلى الفضاء

تم اليوم الجمعة بنجاح، إطلاق ستة أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء الخارجي، من مركز الإطلاق في جيتشوان بإقليم غانسو.



حمل هذه الأقمار صاروخ الوقود الجاف الصيني، الذي طورته أكاديمية الصين لتكنولوجيا إطلاق الأقمار الاصطناعية، وهي أول أكاديمية صينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.



والقمران الاصطناعيان الخاصان بالاستشعار عن بعد (جيلين-1 فيديو07) و(جيلين-1 فيديو08)، وأربعة أقمار أخرى تم وضعها كلها على مساراتها بالمدار، وتعتبر هذه هي مهمة الإطلاق الـ 264 للصواريخ طويلة المسار من طراز "لونج مارش"، وذلك حسبما أعلنته صحيفة "الشعب اليومية" الصينية.

