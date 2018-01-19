مستقبل الجابوني أوباميانج مع دورتموند يتصدر عناوين الصحف الألمانية

سلطت الصحف الألمانية الصادرة اليوم "الجمعة"،الضوء على تخلف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند، عن بعثة فريقه لمواجهة هيرتا برلين، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).



وتصدرت صورة أوباميانج غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" التي كتبت: "أوبا يسير بسرعة نحو آرسنال".. فيما أبرزت الصحيفة خبر تجديد عقد الألماني المخضرم باستيان شفاينشتايجر مع شيكاغو فاير الأمريكي لموسم إضافي.



وفي السياق ذاته،أبرزت صحيفة "كيكر" عدم اصطحاب دورتموند لأوباميانج إلى برلين ليغيب للمباراة الثانية على التوالي بعد استبعاده من مواجهة فولفسبورج الماضية لأسباب تأديبية.

