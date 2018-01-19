البابا تواضروس: المناسبات الدينية فرصة للتأكيد على حب الشعب المصري لبعضه.. فيديو

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن المناسبات في مصر كثيرة سواء الوطنية أو الاجتماعية أو الدينية، وهي تعد فرصة للتأكيد على محبة الشعب المصري بعضه لبعض، معربًا عن سعادته ببناء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف تواضروس خلال استقباله للمهنئين بعيد الغطاس، في الاسكندرية، اليوم الجمعة، أن مصر بكل قياداتها تحاول أن تضع أبناءها كلًا في مجاله ونشاطه، سواء داخل مصر أو خارجها.



وأوضح أن تقدير الأبناء المتفوقين، والشهداء، سواء كانوا من القوات المسلحة أو الشرطة أو الشعب، يعتبر حاجة من احتياجات الإنسان.





