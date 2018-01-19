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شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر

الجمعة 19/يناير/2018 - 11:58 ص
صدى البلد
شمس يونس
شارك عدد من الفنانين والرياضيين، اليوم الجمعة، في ماراثون زايد الخيري بالأقصر، وحرص الفنانون على التقاط الصور التذكارية وهم، بشرى، هاني رمزي، الإعلامي عمرو الليثي، المطربة الإماراتية أحلام، نهال عنبر ومنال سلامة.

وانطلق الماراثون من أمام بوابة معبد الكرنك بمدينة الأقصر، تحت شعار "اجري في الخير"،  في نسخته الرابعة بمشاركة ما يقرب من 7 آلاف متسابق ومتطوع دعمًا لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر.
شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر
شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر
شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر
شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر
شاهد.. فنانون عرب ورياضيون و7 آلاف متسابق في ماراثون زايد بالأقصر

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