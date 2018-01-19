احتمالات عودة كافاني وبالوتيلي للكالتشيو تستحوذ على اهتمامات الصحف الإيطالية

أبرزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم "الجمعة"،بعض الملامح المتوقعة لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن أهمها احتمال عودة كافاني وبالوتيلي إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".



ونشرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، خبر اهتمام يوفنتوس بقناص باريس سان جيرمان إدينسون كافاني، حيث كتبت: "اليوفي يحلم، كافاني قرر تغيير ناديه، لن يستمر بعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان.. والبيانكونيري سيكون مستعدًا للانقضاض".



كما أشارت الصحيفة، إلى اقتراب موعد مواجهة روما مع إنتر ميلان، حيث كتبت: "مباراة عظيمة ستخبرنا بكل شيء، وملف لكشف أهم النقاط الإيجابية والمشاكل، الموجودة في فرق الدوري الإيطالي".



ونشرت صحيفة "توتو سبورت" صورة لمدافع لاتسيو ستيفان دي فري، وعلقت: "درع ممتاز، ماروتا يعمل لأجل تأمين خدمات مدافع لاتسيو، عندما يأتي في الصيف، سيكون الدفاع أقوى، وهناك أهداف أخرى لأجل تدعيم الفريق".



أما صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فوضعت ماريو بالوتيلي على صدر صفحتها الأولى، وكتبت: "بالو عاد! لكن هل سيكون مستعدًا للعب لفريق كبير في إيطاليا؟.. اللاعب أعاد اكتشاف نفسه في فرنسا.. وحقق رقمًا قياسيًا شخصيًا ممتازًا، وسيكون في يونيو بلا عقد، بعد نهاية تعاقده مع نيس".

