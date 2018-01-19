القوات اليمنية تسيطر على جبل الضبيب شرق صنعاء

سيطرت القوات الشرعية اليمنية على جبل الضبيب وعدد من المرتفعات بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.



ذكرت ذلك قناة سكاي نيوز عربية اليوم الجمعة دون مزيد من التفاصيل.



جاء ذلك في الوقت الذي لقي فيه القيادي الميداني في مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن أحمد الموهبي مصرعه بنيران قوات الجيش اليمني غربي تعز.



في سياق متصل، أكدت مصادر يمنية، اليوم الجمعة، أن ميليشيات الحوثي نقلت عددا من مقار أجهزة الاستخبارات العسكرية من صنعاء إلى محافظة صعدة (المقر الرئيس للمتمردين شمالي اليمن).



وقالت المصادر إن الخطوة الحوثية شملت أيضا نقل عدد من موظفي هذه الأجهزة إلى صعدة، فيما تم استقدام موظفين آخرين إلى مبنى الاستخبارات العسكرية في صنعاء الواقعة تحت سيطرة المتمردين.



وأضافت المصادر أن هذه العملية سبقتها قرارات إقالة بحق عدد من الضباط "غير الموثوق بهم" بالنسبة للميليشيات، ممن يوالون الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، مع تعيين ضباط حديثي التجنيد من أنصار الميليشيات الحوثية.



ورجحت المصادر أن يكون الهدف من التحركات الحوثية تعزيز الجهاز الاستخباري الخاص بالميليشيات، الذي يقوده القيادي أبو علي الحاكم، المشمول بعقوبات مجلس الأمن الدولي.



